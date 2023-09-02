10 مليارات درهم استثمارات مطار دبي لرفع الطاقة الاستيعابية

المصدر: دبي - لؤي عبدالله

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تخطط مطارات دبي لعمليات تطوير وتحديث في مطار دبي الدولي تستهدف رفع الطاقة الاستيعابية بقيمة تتراوح بين 6 – 10 مليارات درهم.

وقال بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي في تصريح صحافي: «تخطط مطارات دبي لإجراء تجديدات بقيمة 6 مليارات درهم إلى 10 مليارات درهم في مطار دبي الدولي، يتضمن ذلك إجراء تحسينات على مباني المسافرين، وزيادة مساحات التنقل في المطار، وزيادة عدد مكاتب تسجيل الوصول لتعزيز الكفاءة التشغيلية. وتهدف الاستراتيجية أيضاً إلى الاستثمار في التقنيات الحديثة لتوسيع طاقة المطار الاستيعابية وتحسين تجربة السفر لضيوف المطار».

وأضاف غريفيث: «ستعمل هذه الخطط على زيادة سعة المطار على مدى السنوات الـ10 إلى الـ15 المقبلة حتى يصل المطار الأكثر ازدحاماً في العالم إلى أقصى طاقته الاستيعابية، وبعد ذلك ستتوسع العمليات إلى المركز الثاني في دبي – مطار دبي ورلد سنترال، وفي حين أن مطار دبي الدولي يمكنه استيعاب ما يصل إلى 118 - 120 مليون مسافر، فإن مطار دبي ورلد سنترال يتعامل حالياً مع ما يقرب من 26.5 مليون مسافر، مع إمكانية استيعاب 240 مليوناً بعد استكمال المرحلة الثانية من توسعة المطار».

وبحسب تقرير صادر عن موقع «سكيفت» سيتم تنفيذ حلول تكنولوجية متقدمة في «كاونترات» تسجيل الوصول الآلية، وأنظمة التعرف البيومترية، وابتكارات أخرى لجعل تجربة الركاب أكثر سهولة وكفاءة، تشمل على الأرجح تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والأتمتة لتحسين الكفاءة والأمان وخدمات الركاب.

ويستهدف المخطط الجديد استيعاب عدد متزايد من الركاب وتحفيز النمو في المطار خلال السنوات العشر إلى الخمس عشرة المقبلة حتى يصل إلى طاقته القصوى، الأمر الذي يؤكد التزام دبي بتحسين البنية التحتية للطيران لتلبية متطلبات المستقبل.

وتصل طاقة المطار الاستيعابية حالياً إلى نحو 100 مليون مسافر، ومع أعمال التحسين المستمرة منذ عام 2016، يمكن أن تصل الطاقة الاستيعابية للمطار إلى نحو 120 مليون مسافر.

وقام مطار دبي، الذي يتصدر المطارات العالمية في المسافرين الدوليين، بتعديل توقعات الركاب لعام 2023 من 83.6 مليون مسافر إلى 85 مليوناً، وجاءت المراجعة بعد أن أعلن مطار دبي الدولي عن استقبال 41.6 مليون مسافر في الأشهر الستة الأولى من عام 2023، وهو ما يتجاوز أرقام النصف الأول من عام 2019، وبزيادة 49.1%، مقارنة بأرقام النصف الأول من عام 2022، البالغة 27.9 مليوناً.

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