ما الذي يجب معرفته قبل زيارة الكاريبي للمرة الأولى؟

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

تعد الكاريبي إحدى مناطق العالم الخلابة، ولكن إذا كنت سوف تسافر إليها للمرة الأولى، فهناك بعض المعلومات التي سوف تجعل الرحلة أفضل بالتأكيد.

يجب عدم الخلط بين الأسماء، فالدومينيكا ليست جمهورية الدومينيكان وهناك فارق كبير بين جزر فيرجن الأمريكية وجزر فيرجن البريطانية، بحسب موقع "ترافيل بالس".

ومن المهم إجراء بحث لمعرفة القوانين المحددة لكل منطقة. فمن غير القانوني، مثلا، ارتداء الملابس ذات النقوش المموهة في العديد من دول الكاريبي، بما في ذلك أنتيجوا وباربادوس وجاميكا وسانت لوسيا، حيث أن الزي الرسمي لأفراد الجيش بتلك الدول مموه.

وعلاوة على ذلك من المهم الإشارة إلى أن كل جزر الكاريبي لا تمتلك نفس الثقافة. بعض المقاصد، مثل بورتو ريكو، يتحدث سكانها الإسبانية في الأساس، بينما من ينتمون إلى جزيرة فرنسية تاريخيا يتحدثون الفرنسية، أو في حالة هايتي وجمهورية الدومينيكان، مثلا، هناك لغة كريولية أو مزيج من الفرنسية والعديد من اللغات الأفريقية. وهذا ينطبق أيضا على كل مقصد، وهو ما يؤثر على المهرجانات السنوية والثقافة العامة لكل جزيرة.

وعلى كل حال، عادة ما تكون الإنجليزية لغة شائعة سوف تتيح للمسافر التواصل مع أناس أي من الجزر.

جزر الكاريبي ليست الشواطئ فقط. ففي حين أن شهرة المحيط والشواطئ في منطقة الكاريبي لم تأت من فراغ، من المهم تقسيم الوقت بين الشواطئ والمناطق الداخلية من الجزر. وسواء كان المرء في جزيرة بركانية ذات ينابيع ساخنة وسلاسل جبال مدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي مثل سانت لوسيا أو جزيرة كانت تأوي جبالها يوما عبيدا أفارقة تقطعت بهم السبل مثل جاميكا فإن الجزء الداخلي من جزر الكاريبي يعرض تاريخا وثقافة وجمالا طبيعيا مثل السواحل.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز