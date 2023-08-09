شركات الطيران تعود إلى مستويات ما قبل كوفيد في شهر يونيو
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أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي في جنيف الثلاثاء أن شركات الطيران حققت في شهر يونيو نموا بنسبة 31% في حركة الركاب على أساس سنوي.
وقال الاتحاد الدولي للنقل الجوي إن العمليات العالمية في النصف الأول من العام ارتفعت بنسبة 2ر47% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022 .
وتابع "على المستوى العالمي، وصلت الحركة الجوية الآن إلى 2ر94% من مستويات ما قبل كوفيد".
وقال إن الطائرات كانت ممتلئة بشكل خاص في أمريكا الشمالية وأوروبا.
وسجلت شركات الطيران الأوروبية ارتفاعا بنسبة 14% بينما سجلت شركات الطيران في أمريكا الشمالية ارتفاعا بنسبة 3ر23%.
وحققت شركات الطيران في منطقة آسيا والمحيط الهادئ نموا بنسبة 1ر128% في عدد الكيلومترات التي قطعها الركاب في يونيو الماضي مقارنة بيونيو 2022 .