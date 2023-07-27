«سكيفت»:سياحة الإمارات الأسرع نمواً

المصدر: دبي - سيد صالح

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نالت الإمارات المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط، آسيا وأفريقيا، والثاني عالمياً بين كافة الدول المعروفة بكونها وجهات سياحية عالمية، في سرعة النمو من حيث العدد الإجمالي للسياح الدوليين الذين تستقبلهم كل دولة، بحسب ما ورد في «تقرير سكيفت عن حالة السفر لعام 2023».

وبلغت نسبة النمو في الإمارات خلال فترة المقارنة 109 %، لتكون هي والنمسا «التي نالت الصدارة بنسبة 355 %»، هما الدولتان الوحيدتان اللتان حققتا نسبة نمو بلغت أو تجاوزت 100 %. وتفوقت الإمارات في نسبة النمو بفارق كبير على أقرب منافسيها، وهي جمهورية الدومينيكان، التي نالت المركز الثالث بنسبة نمو بلغت 71 %.

وأضاف التقرير أن الزوّار الهنود استأثروا بصدارة السياح الدوليين الذين زاروا الإمارات في 2022، بعدد 806 آلاف سائح.

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