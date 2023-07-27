«سكيفت»: الإمارات ثاني أسرع الوجهات السياحية العالمية نمواً

المصدر: دبي - سيد صالح

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حلت الإمارات بالمركز الأول على مستوى الشرق الأوسط، آسيا وأفريقيا، والثاني عالمياً بين الوجهات السياحية العالمية، في سرعة النمو من حيث عدد العدد الإجمالي للسياح الدوليين الذين تستقبلهم كل دولة، وذلك بحسب ما ورد من نتائج في «تقرير سكيفت عن حالة السفر لعام 2023»، الصادر أمس عن موقع «سكيفت» الشبكي الأمريكي.

واستند «سكيفت» في تقريره إلى رصد العدد الإجمالي للسياح الدوليين الذين استقبلتهم كل دولة في 2022، ومقارنته بالعدد الذي استقبلته في 2019، العام الذي سبق تفشي جائحة «كوفيد- 19».

نمو

وبلغت نسبة النمو بالإمارات خلال فترة المقارنة 109%، لتكون هي والنمسا «التي نالت الصدارة بنسبة 355%»، الدولتين الوحيدتين اللتين حققتا نسبة نمو بلغت أو تجاوزت 100%. وتفوقت الإمارات في نسبة النمو بفارق كبير على أقرب منافسيها، وهي جمهورية الدومينيكان، التي نالت المركز الثالث بنسبة نمو بلغت 71%.

وعلى صعيد العدد الإجمالي للسياح الدوليين الذين استقبلتهم الإمارات على مدار عام 2022، فقد استقبلت الإمارات 22.7 مليون سائح دولي لتنال بذلك المركز الأول عربياً، والثاني إقليمياً بعد تركيا، والعاشر عالمياً.

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