أكبر شركة طيران منخفض التكاليف بأوروبا تلغي رحلاتها إلى باريس

المصدر: د ب أ

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دخلت البوابة الرئيسة لشركة «ريان أير» إلى باريس في حالة من الفوضى اليوم، بسبب إضراب ضباط المراقبة الجوية، ما أجبر أكبر شركة طيران منخفض التكاليف في أوروبا على إلغاء جميع الرحلات في مطار باريس- بوفيه.

وقال المتحدث باسم شركة الطيران الأيرلندية إنه تم إلغاء نحو 130 رحلة جوية، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء. كما تم إلغاء جميع الرحلات الجوية الأخرى في المطار.

وتعمل شركتا الطيران منخفض التكاليف «إيزي جيت» و «ويز إير» أيضاً في مطار باريس- بوفيه، الذي يقع على بعد نحو 105 كيلومترات شمال العاصمة الفرنسية.

وكانت هيئة الطيران المدني الفرنسية قد طالبت بخفض الرحلات الجوية في مطار باريس بوفيه بنسبة 50% اليوم، متوقعةً حدوث بعض الإضرابات عن العمل.

وقال المتحدث باسم الهيئة، عبر الهاتف، إنه «لا وجود لأي ضباط مراقبة جوية» في مطار باريس بوفيه أو في مطاري بريست وكاركاسون.

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