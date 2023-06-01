حركة المسافرين بمطارات إيطاليا تتجاوز مستويات ما قبل الجائحة

المصدر: رويترز

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أكدت رابطة الشركات المشغلة للمطارات الإيطالية (أسايروبورتي) أمس الأربعاء أن حركة المسافرين الشهرية بالمطارات الإيطالية تجاوزت مستويات ما قبل جائحة كورونا للمرة الأولى في أبريل.

وارتفع عدد المسافرين بالمطارات الإيطالية الشهر الماضي إلى 16.5 مليون بزيادة 2.5 بالمئة مقارنة بشهر أبريل عام 2019.

وبلغت حركة مرور المسافرين في الفترة ما بين يناير وأبريل نيسان 97.6 بالمئة من الفترة ذاتها لعام 2019.

وتمثل السياحة قطاعا حيويا في اقتصادات جنوب أوروبا. وكانت صناعة السياحة تقدر قيمتها بما يساوي 100 مليار يورو (110.08 مليارات دولار) أو ما نسبته 6.2 بالمئة من ناتج إيطاليا في عام 2019 قبل أن تعصف جائحة كوفيد-19 بالقطاع.

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