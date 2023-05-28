إقلاع أول طائرة ركاب صينية الصنع في رحلتها التجارية الأولى

المصدر: رويترز

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أقلعت أول طائرة ركاب صينية الصنع من طراز "سي 919" الأحد في رحلتها التجارية الأولى، مما يمثل نقلة نوعية للصين الساعية لمنافسة الغرب في هذا المجال.

و أدخلت شركة خطوط شرق الصين الجوية الطائرة سي 919 ضيقة البدن المطورة في الصين إلى سوق الطيران المدني اليوم الأحد وأكملت الطائرة أول رحلاتها التجارية، في علامة فارقة في جهود البلاد لتصبح أكثر اعتمادا على نفسها.

وتنتج شركة الطائرات التجارية الصينية (كوماك) المدعومة من الدولة هذه الطائرة. وقد بدأت في تطويرها قبل 15 عاما لتنافس طائرات إيرباص إيه 320 نيو وبوينج 737 ماكس ذات الممر الواحد.

وأشاد الرئيس الصيني شي جين بينغ بالمشروع باعتباره انتصارا للابتكار الصيني، في حين وصفت وسائل إعلام حكومية الطائرة اليوم الأحد بأنها رمز للمهارة الصناعية والفخر الوطني.

وأقلعت الطائرة سي 919 الساعة 1032 صباحا (0232 بتوقيت جرينتش) من مطار شنغهاي هونغكياو الدولي حيث يوجد مقرا شركة كوماك وشركة خطوط شرق الصين الجوية، وهبطت بعد ساعتين في مطار العاصمة بكين، وفقا لتطبيق فاري فلايت لتتبع الرحلات الجوية.

ومن المقرر أن تعود الطائرة إلى شنغهاي اليوم الأحد، ثم تقوم برحلة أطول ذهابا وإيابا إلى مدينة تشنغدو جنوب غرب البلاد غدا الاثنين.

وأجرت الطائرة أول رحلة لها في عام 2017 بعد سنوات من التأجيل وخضعت للعديد من الرحلات التجريبية منذ ذلك الحين.

وتتوقع كوماك أن يصل الإنتاج السنوي إلى 150 طائرة سي 919 في غضون خمس سنوات، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية في يناير .

وعلى الرغم من تجميع هذه الطائرة في الصين، إلا أنها تعتمد بشكل كبير على مكونات غربية.

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