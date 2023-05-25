المصدر: دبي - لؤي عبدالله

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كشفت شركة «فلاي دبي» عن اعتزامها توظيف 1120 موظفاً جديداً خلال العام الجاري للعمل في مختلف أقسام الشركة، تماشياً مع النمو القوي في عملياتها وشبكة رحلاتها. وقال متحدث باسم الناقلة لـ«البيان»، إن «فلاي دبي» قطعت شوطاً مهماً في عمليات التوظيف، حيث قامت منذ بداية العام بضم 320 موظفاً جديداً، ومن المقرر أن توظف 800 موظف آخرين خلال الشهور المقبلة، ما سيؤدي إلى ارتفاع إجمالي القوى العاملة في الناقلة بنسبة 24 % عن مستواه في نهاية العام الماضي والبالغ 4654 موظفاً ليصل إلى 5774 موظفاً من أكثر من 136 جنسية.

وتأتي الوظائف الجديدة في أعقاب قيام الناقلة في العام الماضي بأكبر عملية توظيف منذ انطلاقتها، حيث نمت أعداد الموظفين بنسبة 40%، مع خلقها 1300 وظيفة جديدة، 80 % منها ضمن قطاعي أطقم الخدمة على الطائرات وعمليات الهندسة، كما استأثرت المرأة بحصة نسبتها 36% من إجمالي قوى العمل في الشركة.

وقال المتحدث إن «فلاي دبي» برزت منذ مطلع العام الماضي ضمن صدارة الشركات التي خلقت وظائف جديدة في دبي، تماشياً مع توالي تسلم الناقلة للمزيد من الطائرات الجديدة، فضلاً عن تنامي الطلب على السفر وتصاعد مكانة دبي كمركز دولي للمال والأعمال والتجارة.

«فلاي دبي» توظف 1120 شخصاً في 2023

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