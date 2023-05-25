«فلاي دبي» توظف 1120 شخصاً في 2023

المصدر: دبي ـ لؤي عبدالله

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كشفت شركة «فلاي دبي» عن اعتزامها توظيف 1120 موظفاً جديداً خلال العام الجاري للعمل في مختلف أقسام الشركة، تماشياً مع النمو القوي في عملياتها وشبكة رحلاتها.

وقال متحدث باسم الناقلة لـ«البيان» إن «فلاي دبي» قطعت شوطاً مهماً في عمليات التوظيف، حيث قامت منذ بداية العام بضم 320 موظفاً جديداً، ومن المقرر أن توظف 800 موظف آخرين خلال الشهور المقبلة، ما سيؤدي إلى ارتفاع إجمالي القوى العاملة في الناقلة بنسبة 24 % عن مستواه في نهاية العام الماضي والبالغ 4654 موظفاً ليصل إلى 5774 موظفاً من أكثر من 136 جنسية.

وتأتي الوظائف الجديدة في أعقاب قيام الناقلة في العام الماضي بأكبر عملية توظيف منذ انطلاقتها حيث نمت أعداد الموظفين بنسبة 40 %، مع خلقها 1300 وظيفة جديدة، 80 % منها ضمن قطاعي أطقم الخدمة على الطائرات وعمليات الهندسة، كما استأثرت المرأة بحصة نسبتها 36 % من إجمالي قوى العمل في الشركة.

صدارة الشركة

وقال المتحدث إن فلاي دبي برزت منذ مطلع العام الماضي ضمن صدارة الشركات التي خلقت وظائف جديدة في دبي، تماشياً مع توالي تسلم الناقلة للمزيد من الطائرات الجديدة فضلاً عن تنامي الطلب على السفر وتصاعد مكانة دبي كمركز دولي للمال والأعمال والتجارة والخدمات، وتبوئها مكانة متقدمة ضمن قائمة أكثر الوجهات السياحية شعبية في العالم.

وأضاف المتحدث في تصريحاته لـ«البيان»: إلى جانب التوسع في الموارد البشرية، تواصل فلاي دبي ضخ الاستثمارات في التقنيات الجديدة والبنى التحتية فائقة الحداثة، لخدمة شبكتها المتنامية وتعزيز رحلاتها من خلال شراكات الطيران الخاصة بها.

ويضم أسطول الناقلة 78 طائرة حديثة تخدم شبكة واسعة من الوجهات ستصل إلى 120 وجهة بحلول موسم الصيف.

وجهات جديدة

ومن المقرر أن تتسلم الناقلة المزيد من الطائرات الجديدة هذا العام ما يتيح لها مواصلة إضافة وجهات جديدة إلى شبكتها، بعد أن دشنت وجهات عبر أفريقيا وأوروبا وآسيا الوسطى ودول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشبه القارة الهندية، حيث قامت الناقلة منذ بداية العام الجاري بتشغيل خدماتها إلى كل من سان بطرسبرج في روسيا وباتايا وكرابي في تايلاند والقيصومة والعلا وجيزان ونجران ونيوم في المملكة العربية السعودية، وشيمكنت في كازاخستان، عشق أباد في تركمانستان، مقديشو في الصومال وميلانو- بيرغامو في إيطاليا.

وكانت فلاي دبي قد سجلت نمواً استثنائياً خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث نقلت أكثر من 3.37 ملايين مسافر خلال الفترة من 1 يناير و31 مارس 2023، بزيادة قدرها 50 % مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022. مع استعدادها لفترة صيف مزدحمة بين 1 يوليو و30 سبتمبر، حيث تتوقع نمو السعة المقعدية بنحو 20 % عبر شبكتها.

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