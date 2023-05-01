طيارو «أمريكان إيرلاينز» يصوّتون لصالح الإضراب عن العمل

المصدر: د ب أ

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أعلنت رابطة الطيارين المتحدين في الولايات المتحدة أن أعضاء الرابطة صوَّتوا لصالح تنظيم إضراب عن العمل.

وتمثل النقابة المستقلة 15 ألف طيار بشركة «أمريكان إيرلاينز» الأمريكية للطيران.

ومع مشاركة أكثر من 96% من أعضاء رابطة الطيارين المتحدين، صوَّت أكثر من 99% لصالح الإضراب عن العمل.

وقال الكابتن إد سيشر، رئيس النقابة: «سنضرب عن العمل إذا كان هذا ضرورياً لتأمين العقد الرائد في الصناعة الذي حصل عليه طيارونا ويستحقونه، عقد سيضع أمريكان إيرلاينز في طريق النجاح».

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