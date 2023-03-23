أستراليا تصدر موافقة مؤقتة لاستمرار التحالف بين كوانتاس وطيران الإمارات

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

قالت لجنة المنافسة وحماية المستهلك الأسترالية اليوم الخميس إنها أصدرت موافقة مؤقتة لاستمرار تحالف لنقل الركاب والبضائع بين شركة الطيران الأسترالية كوانتاس وطيران الإمارات وإنها تجري تقييما لطلب الشركتين للحصول على موافقة نهائية.

ومن المقرر أن تنتهي مدة الموافقة القائمة للتحالف، وكانت مدتها خمس سنوات، في نهاية مارس آذار. وذكرت اللجنة في بيان أن الشركتين تسعيان لتمديدها خمس سنوات أخرى.

وبموجب الموافقة الحالية، تنسق كوانتاس وطيران الإمارات العمليات بين شبكتيهما لتغطية خطوط السفر بين أستراليا وبريطانيا وأوروبا ونيوزيلندا وآسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقالت مفوضة اللجنة آنا براكي "ربما تراجع اللجنة الموافقة المؤقتة في أي وقت ولا يجب اعتبار منح الموافقة المؤقتة مؤشرا على أنه سيجري إصدار موافقة نهائية أو لا".

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز