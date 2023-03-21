رئيس طيران الإمارات يأمل في تسوية مسألة حقوق الطيران بين الهند والإمارات

المصدر: رويترز

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قال رئيس شركة طيران الإمارات تيم كلارك اليوم الثلاثاء إن الشركة تأمل أن تسوي حكومتا الهند والإمارات المسألة المتعلقة بحقوق الطيران الثنائية بين البلدين.

وأضاف كلارك للصحفيين على مائدة مستديرة بمؤتمر للطيران في الهند أن هناك حاجة لشركات الطيران الخليجية في الهند بالنظر إلى قوة الطلب.

أبرز تصريحات تيم كلارك:

* يمكننا توفير مجموعة من المنتجات لا تتمكن شركات طيران أخرى من توفيرها.

* ثمة حاجة لزيادة الوصول الجوي بين الهند والإمارات.

* لا تزال هناك حاجة لشركات طيران خليجية في الهند بالنظر إلى الطلب القوي.

* سنواصل تعزيز وضعنا في غرب آسيا.

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