تخفيض أسعار السفر للجزائريين في الخارج خلال رمضان

المصدر: د ب أ

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أمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بتخفيض أسعار النقل الجوي والبحري بشكل استثنائي في شهر رمضان، بنسبة 50 في المئة، لمصلحة أفراد الجالية الجزائرية بالخارج.

وأوضحت رئاسة الجمهورية الجزائرية أن هذا القرار الذي أعلنه تبون، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، يهدف إلى السماح للجزائريين المهاجرين بقضاء الشهر الفضيل في أحضان عائلاتهم ووطنهم.

كما وجَّه تبون، خلال الاجتماع ذاته، بإعادة بناء أسطول النقل البحري الجزائري، مع إعادة التقييم التقني لسفن الأسطول الحالي، من أجل إعداد مخطط تجديده وتطويره، مع تسريع عملية فتح خطوط جوية نحو عواصم دول إفريقية.

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