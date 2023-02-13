أمستردام تمنع دخول حافلات السياح إلى وسط المدينة

المصدر: د ب أ

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تتسبب ما يصل إلى 450 حافلة سياحية في ازدحام شوارع القنوات الضيقة في أمستردام يوميا، وتترك الكثير منها محركاتها دائرة وتنفث الدخان بينما يجوب السياح المناطق القريبة الخلابة.

والآن يريد مسؤولو البلدية الذين يأملون في جعل أمستردام مدينة أكثر ملاءمة للعيش رغم تدفق السياح الهائل على المعارض الشهيرة، وممرات القناة، والماريجوانا المشروعة، منع الحافلات من دخول وسط المدينة.

واعتبارا من 2024 فصاعدا، لن يتم السماح للحافلات السياحية بدخول وسط أمستردام، حسبما أعلن مسؤولون هولنديون مؤخرا، مستشهدين بمشاكل تتعلق بالازدحام وسلامة المشاة وخطر الإضرار بالبنية التحتية التاريخية للمدينة.

وسوف يتحتم على الحافلات السياحية التي تزن 5ر7 طن أو أكثر أن تتوقف خارج وسط المدينة في المستقبل وسوف يتحتم على الركاب الذين يسعون لدخول المدينة الانتقال إلى وسائل النقل العام.

وتحاول أمستردام كبح السياحة الحاشدة منذ سنوات وأعلنت إجراءات إضافية في نهاية 2022. وقضى نحو 18 مليون زائر العام الماضي ليلة واحدة على الأقل في المدينة. وبالإضافة لذلك، هناك ملايين من الزوار النهاريين.

وقالت إدارة المدينة في توضيح قرارها إن ما بين 300 إلى 450 حافلة سياحية تدخل وسط المدينة يوميا، أي أكثر مما يمكن أن تسع له هذه المساحة المحدودة.

وفي إطار عدد من التدابير لخفض عدد السياح، منعت المدينة سابقا أصحاب العقارات من التأجير في مناطق وسط المدينة على منصات مثل أير بي ان بي.

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