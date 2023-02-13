سافر إلى هونج كونج مجاناً

المصدر: د ب أ

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بعد انتهاء فرض قيود "صفر -كوفيد" الصارمة بغرض مكافحة تفشي فيروس كورونا في هونج كونج والبر الرئيسي الصيني، يرغب المسؤولون في المنطقة الإدارية الخاصة بهونج كونج، في استعادة السائحين من جديد من خلال حملة كبيرة لتوزيع الهدايا.

وأعلن مؤخرا الرئيس التنفيذي لهونج كونج، جون لي، أنه من المقرر أن يتم توزيع 500 ألف تذكرة طيران مجانية على الزائرين الوافدين من جميع أنحاء العالم، اعتبارا من مارس المقبل.

ومن المقرر أن تكون تذاكر السفر المجانية (ذهاب وعودة)، متاحة من خلال شركتي الطيران المحليتين "كاثي باسيفيك" و"هونج كونج إيرلاينز". وسوف تحصل الأسواق غير الآسيوية على التذاكر في مايو.

وفي الوقت نفسه، من المقرر أيضا أن يتم حجز نحو 80 ألف تذكرة لمواطني هونج كونج وزائريها من البر الرئيسي الصيني، للسفر إلى الخارج.

جدير بالذكر أن هونج كونج تأمل في أن تعيدها هذه الحملة إلى دائرة الضوء، بعد ثلاثة أعوام من فرض قيود مكافحة "كوفيد -19"، التي أدت إلى توقف السياحة في المدينة.

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