الصين تسجل 7ر52 مليون رحلة سياحية محلية خلال عطلة العام الجديد

المصدر: د ب أ

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سجلت الصين نحو 7ر52 مليون زيارة سياحية محلية خلال عطلة العام الجديد التي استمرت لثلاثة أيام، بحسب ما ذكرته وزارة الثقافة والسياحة الصينية، مضيفة أن عدد الرحلات يمثل زيادة نسبتها 44ر0% على أساس سنوي.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن الوزارة القول أمس الاثنين، إن عائدات السياحة التي تم تحقيقها خلال فترة العطلة، وصلت إلى أكثر من 5ر26 مليار يوان (نحو 8ر3 مليارات دولار أمريكي)، بزيادة نسبتها 4% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وأضافت أن سوق الثقافة والسياحة الصينية ظلت مستقرة ومنتظمة خلال فترة العطلة التي انتهت يوم أمس الاثنين.

وأشارت الوزارة إلى أن الرحلات القصيرة يفضلها المسافرون بشكل خاص خلال هذه الفترة، مع استمرار الشعبية لأنشطة الجليد والثلج، والتخييم، وغيرها من الألعاب بين الشباب.



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