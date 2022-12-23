إلغاء 4400 رحلة جويّة بأمريكا وسط عاصفة شتوية مع بداية موسم العطلات

المصدر: رويترز

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ألغت شركات طيران أمريكية أكثر من 4400 رحلة جوية كانت مقررة يومي الخميس والجمعة وسط عاصفة شتوية قوية تجتاح الولايات المتحدة تزامنا مع بداية موسم السفر في العطلات، الذي يتوقع البعض أن يكون الأكثر ازدحاما على الإطلاق.

ووفقا لموقع فلايت أوير لتتبع حركة الطائرات تقرر إلغاء أكثر من 2350 رحلة جوية بالولايات المتحدة أمس الخميس و2120 رحلة أخرى اليوم الجمعة، بينما ألغت شركة أمتراك للسكك الحديدية الخاصة بالركاب رحلات عشرات القطارات خلال عيد الميلاد، مما يربك خطط عشرات الآلاف للسفر لقضاء العطلات.

وتأجلت 8450 رحلة أخرى أمس الخميس، تشمل أكثر من ثلث الرحلات التي تسيرها شركات أمريكان إيرلاينز ويونايتد إيرلاينز وساوث وست إيرلاينز.

وقالت إدارة الطيران الاتحادية أمس الخميس إن العاصفة الشتوية تسببت في هبوب عاصفة ثلجية بالغرب الأوسط، مع توقع اضطرابات كبيرة في السفر في شيكاجو وديترويت ومنيابوليس سانت بول.

وحذرت دلتا إيرلاينز، التي ألغت 140 رحلة أمس الخميس من أصل 4400 و90 رحلة اليوم الجمعة وفقا لموقع فلايت أوير، من أن "حالات إلغاء إضافية ستكون ضرورية يوم الجمعة مع استمرار تأثير العاصفة على العمليات في ديترويت والشمال الشرقي".

وقالت أمتراك إنها ألغت عشرات من رحلات القطارات في الغرب الأوسط خلال عيد الميلاد بسبب الطقس، منها رحلات في ميشيجان وإيلينوي وميزوري وأخرى بين نيويورك وشيكاجو.

وقال مسافر يدعى براندون ماتيس (24 عاما) في مطار لا جوارديا في نيويورك إن رحلته ألغيت. ويسعى ماتيس للوصول إلى أتلانتا بولاية جورجيا لينضم إلى بقية أفراد عائلته في احتفالات عيد الميلاد.

وأضاف "نحاول البحث على هواتفنا واكتشاف مسارات أخرى. ربما حتى ركوب حافلة إلى أتلانتا، الأمر الذي سيستغرق 21 ساعة تقريبا... ولكننا سنفعل أي شيء لنصل إلى هناك".

وتأثر موسم العام الماضي بتفشي كوفيد-19 بين العاملين مما أجبر شركات طيران على إلغاء آلاف الرحلات الجوية.

وأعلنت شركات طيران أمريكية هذا الأسبوع أنها ستلغي رسوم تعديل الحجوزات وفروق الأسعار للركاب في عدد من المناطق المتضررة.

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