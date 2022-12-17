مطار هيثرو يطالب شركات الطيران بوضع حد أقصى للرحلات القادمة

المصدر: د ب أ

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طلبت شركة مطار هيثرو بلندن من شركات الطيران وقف بيع تذاكر السفر للرحلات القادمة خلال عيد الميلاد، في محاولة منها لتقليل حجم اضطراب العمل خلال إضرابات مسؤولي الهجرة.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، قالت شركة هيثرو الجمعة في بيان إنه تم إعداد الخطة بالتعاون مع شركة الخطوط الجوية البريطانية "بريتش ايروايز" وشركة "أتلانتك ايروايز"، اللتين تتخذان من المطار مقرا لهما وتعتزمان الامتثال.

وفي وقت سابق، خاطبت وكالة مراقبة الحدود البريطانية المطارات، تطالبها بتقييد الطلب إلى مستوى لا يزيد على 80% عن مستويات عام 2019 للقادمين خلال الاحتجاجات.

وقالت إن الخطوة بوقف بيع تذاكر السفر، ليست مفروضة بشكل أحادي الجانب، إذ تم الاتفاق عليها مع بريتش ايروايز وفيرجين، وتظل طلبا لبقية الشركات المشغلة الأخرى.

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