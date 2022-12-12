السعودية : 6.1 ملايين سائح أنفقوا 27 مليار ريال في 6 أشهر

المصدر: د ب أ

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أظهرت بيانات صادرة عن وزارة الاستثمار السعودية ،اليوم الإثنين، أن إنفاق السياح في المملكة قفز إلى 27 مليار ريال في الأشهر الستة الأولى من عام 2022، بعد زيادة في عدد السياح الوافدين إلى 1ر6 ملايين سائح، بإجمالي 46 مليون سائح أجنبي ومحلي.

وكشفت الوزارة ، في أحدث نشرة شهرية اليوم ، عن أن عدد السياح الوافدين إلى السعودية في الربع الثاني من العام الجاري زاد على أساس سنوي بنسبة 4ر575 % إلى 6ر3 ملايين سائح، بينما ارتفع عدد السياح المحليين بنسبة 3ر42 % إلى 4ر21 مليون سائح.

وذكرت الوزارة أن إنفاق السياح الوافدين ارتفع بنسبة 570% في الربع الثاني إلى 7ر15 مليار ريال، وزاد الإنفاق السياحي المحلي بنسبة 5ر31 % في نفس الفترة إلى 7ر22 مليار ريال.

ويستهدف القطاع السياحي في المملكة رفع مساهمته المباشرة في الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 10%، والوصول إلى 100 مليون سائح دولي ومحلي.

يشار إلى أن السعودية تقدمت 10 مراتب لتصل إلى المرتبة 33 في مؤشر تنمية السياحة والسفر.

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