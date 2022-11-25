مطار لندن سيتي يسمح بحمل أجهزة الكمبيوتر المحمولة والسوائل اعتبارا من أبريل المقبل

المصدر: د ب أ

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سيصبح بإمكان الركاب المسافرين عبر مطار لندن سيتي حمل أجهزة الكمبيوتر المحمولة والسوائل داخل حقائبهم عند المرور عبر بوابات الأمن اعتبارا من العام المقبل، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم الجمعة.

ونقلت بلومبرغ عن شركة ليدوس هولدينجز إنك في بيان لها اليوم الجمعة، أن المطار الذي يقوم حاليا بتجربة استخدام ممر أمني واحد مجهزة بالجيل المقبل من الماسحات الضوئية للأمتعة ، يعتزم استخدام تلك الآلات في جميع ممراته بحلول أبريل المقبل كجزء من الشراكة مع الشركة .

وقال مطار لندن سيتي إنه سيكون واحداً من أوائل المطارات في المملكة المتحدة التي توفر أمانا كاملا للتصوير المقطعي المحوسب .

يشار إلى أن المطار يحظى بشعبية بين المسافرين من رجال الأعمال بسبب الفترة الزمنية الوجيزة التي يستغرقها زمن الصعود إلى الطائرة وقربه من المراكز المالية بكل من مدينة لندن و كناري وارف أحد أشهر مناطق المال والأعمال في العاصمة البريطانية .

كما يذكر أن المملكة المتحدة ليست أول دولة تقوم بإدخال التكنولوجيا الجديدة ، رغم أن مطارات من بينها سكيبول في العاصمة الهولندية أمستردام ومطار هلسنكي الفنلندي ، فضلا عن العديد من المطارات في الولايات المتحدة ، لديها ماسحات ضوئية للأمتعة تظهر صور ثلاثية الأبعاد يمكن رؤيتها وتدويرها على ثلاثة محاور .



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