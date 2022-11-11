الصين تخفض فترة الحجر الصحي لكوفيد وتخفف قيود الطيران

المصدر: رويترز

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خففت السلطات الصينية اليوم الجمعة بعض أشد قيود مكافحة كوفيد-19 ومنها خفض فترة الحجر الصحي يومين لمخالطي المصابين والمسافرين الوافدين وإلغاء معاقبة شركات الطيران التي تنقل ركابا مصابين.

وبموجب القواعد الجديدة ستُخفض فترة الحجر الصحي للمخالطين والوافدين إلى خمسة أيام من سبعة في مواقع مركزية إضافة إلى ثلاثة أيام في المنزل.

على جانب آخر كثفت السلطات الصينية عمليات الإغلاق لمكافحة كوفيد-19 والقيود الأخرى لمنع انتشار الإصابات مع ارتفاع الحالات إلى أعلى مستوياتها منذ إغلاق شنغهاي هذا العام، وشهدت مدينتا بكين وتشنغتشو عددا قياسيا من الإصابات اليومية.

وأعلنت الصين اليوم الجمعة رصد 10535 إصابة محلية جديدة أمس الخميس، وهو أعلى مستوى منذ 29 أبريل عندما كانت شنغهاي، المركز التجاري للبلاد، تكافح أخطر تفش بالبلاد.

ودفعت الزيادة، التي لا تزال صغيرة وفقا للمعايير العالمية وبالنسبة لبلد يبلغ عدد سكانه 1.4 مليار نسمة، القيادة العليا في الصين إلى التأكيد مجددا على استراتيجيتها الصارمة في مواجهة الفيروس والتي يقول الرئيس شي جين بينغ إنها تهدف إلى إنقاذ الأرواح خاصة كبار السن.

وسجلت مدينة قوانغتشو الجنوبية، مركز المعركة التي تخوضها الصين حاليا مع المرض، 2824 إصابة محلية جديدة أمس الخميس، وهو اليوم الرابع الذي تجاوزت فيه الإصابات حاجز الألفين.

وكان انتشار العدوى ناجما عن الإصابات في منطقة هايتشو المكتظة بالسكان والتي أعلنت اليوم الجمعة إغلاقا صارما حتى يوم الأحد.

وقالت حكومة المنطقة في بيان "يتعين على جميع السكان البقاء في منازلهم. يُسمح لشخص واحد فقط من كل أسرة بشراء الضروريات اليومية وفقا لجدول زمني".

كما تم وقف جميع وسائل النقل العام في المنطقة التي يبلغ عدد سكانها 1.8 مليون شخص، وسيتم إجراء فحوص تفاعل البوليمير المتسلسل (بي.سي.آر) بشكل إلزامي على "كل أسرة وكل فرد"، بحسب البيان.

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