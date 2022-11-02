هجوم إلكتروني يوقف رحلات جوية في العراق

المصدر: د ب أ

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أعلنت شركة الخطوط الجوية العراقية، مساء اليوم، عن توقف جميع رحلاتها الجوية الخارجية المسائية بسبب خلل فني نتج عن هجوم إلكتروني.

واعتذرت الشركة، في بيان، مساء اليوم، للمسافرين بسبب تأخر تنفيذ الرحلات الجوية الخارجية المسائية للناقل الوطني.

وأوضحت أن السبب خلل فني نتج عن هجمة الكترونية أدت إلى توقف جميع الخوادم لنظام خطة الطيران لشركة «جيبسن» التي تقدم هذه الخدمة لشركة الخطوط الجوية العراقية، والكثير من النواقل الجوية حول العالم التي توقفت رحلاتها أيضاً.

وذكر البيان أن شركة الخطوط الجوية العراقية تبذل ما بوسعها لاستعادة النظام في الساعات المقبلة.

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