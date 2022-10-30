شركة طيران تقلب الموازيين وتعيد تسيير رحلات عبر أجواء روسيا

المصدر: د ب أ

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تعتزم شركة "كاثي باسيفيك" للطيران معاودة استخدام المجال الجوي الروسي، بعد عدة أشهر من حرب موسكو في أوكرانيا التي قلبت صناعة الطيران ومسارات الطيران العالمية، لتصبح من أوائل شركات الطيران الكبرى التي تقوم بهذه الخطوة.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الأحد، أن شركة الطيران الرئيسية في هونج كونج قالت، في رسالة بريد إلكتروني ردا على استفسار من "بلومبرج نيوز" إنها ستسير رحلات من نيويورك إلى هونج كونج باستخدام ما يسمى "الطريق القطبي" اعتبارا من الأول من نوفمبر المقبل.

وأشارت الشركة إلى الرياح المعاكسة القوية، والمسائل المتعلقة بالحمولة التي تؤثر على رحلاتها من الساحل الشرقي لأمريكا الشمالية، وقالت إن طائراتها ستحلق فوق الجزء الشرقي الأقصى من روسيا.

وقالت الشركة في بيان لـ"بلومبرج": "هناك شركات طيران كبرى أخرى تحلق فوق المجال الجوي الروسي، ولا توجد عقوبات تمنع كاثي باسيفيك من التحليق فوق روسيا."

واضافت: "يوفر الطريق القطبي تجربة طيران آمنة ومباشرة وأسرع لعملائنا الذين يسافرون من الساحل الشرقي لأمريكا الشمالية إلى هونج كونج."

يذكر أنه بعد فرض حظر طيران على روسيا ردا على حربها ضد أوكرانيا، ردت موسكو بإغلاق مجالها الجوي في وجه دول وشركات طيران تعتبرها أعداء.

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