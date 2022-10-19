بسبب إضراب.. توقع إلغاء رحلات جوية في إيطاليا

المصدر: د ب أ

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من المنتظر أن يواجه المسافرون إلى إيطاليا، ومنها، تأخيرات وإلغاء للرحلات بعد غد الجمعة، بسبب إضراب العاملين في شركة "إيناف" الإيطالية لمراقبة الحركة الجوية.

ويتوقع أن يؤثر الإضراب في العديد من شركات الطيران.

وقالت "إيناف" إن مطارات روما وميلانو مالبينسا وفينيسيا (البندقية) ضمن تلك التي ستتأثر بالإضراب.

ويأتي الإضراب في إطار النزاع بين "إيناف" والعديد من اتحادات النقابات العمالية.

وتتركز المفاوضات على تنظيم ورديات العمل وتمديد عقود العمال وأمور أخرى.

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