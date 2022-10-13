دول الاتحاد الأوروبي تختار "الوسطيّة" بشأن أماكن شركات الطيران في المطارات هذا الشتاء

المصدر: د ب أ

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تراجعت دول الاتحاد الأوروبي عن نهج المواجهة بشأن نسبة أماكن الإقلاع والهبوط، التي يتعين على شركات الطيران استخدامها في المطارات هذا الشتاء.

واتفقت الدول الأعضاء على مستوى استخدام أو عدم استخدام بنسبة 75% لأماكن المطار، ارتفاعا من 64 % الآن، مع تعافي الطلب على الطيران بعد أزمة فيروس كورونا، وذلك وفقا لبيان صادر عن المجلس الأوروبي أمس الأربعاء.

وسعت أغلبية دول الاتحاد الأوروبي في وقت سابق إلى طلب 70% من أجل إزالة الضغوط عن شركات الطيران الوطنية في ظل ارتفاع معدلات التضخم، وأسعار الطاقة وتداعيات الحرب في أوكرانيا وإمكانية عودة كوفيد-19. واصطدم هذا مع دفعة من المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، للعودة إلى شرط استخدام نسبة 80% التي كان معمولا بها قبل الجائحة.

وتهدف قواعد الأماكن في المطارات إلى تشجيع الاستفادة من الطاقة الاستيعابية بالمطارات المزدحمة في أوروبا عن طريق منع شركات الطيران من الرحلات الجوية في الموسم التالي إذا لم تقم باستخدام المستوى المحدد.

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