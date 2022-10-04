أيرباص تسلم 55 طائرة في سبتمبر الماضي

المصدر: د ب أ

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قالت مصادر مطلعة إن شركة صناعة الطائرات الأوروبية أيرباص سلمت خلال الشهر الماضي حوالي 55 طائرة، وهو ما يقل عن الرقم المستهدف، مما يعني استمرار صعوبة تحقيق الرقم المستهدف للتسليمات خلال العام الحالي ككل.

وفي لقاء مع المحللين والمستثمرين الشهر الماضي، أكدت أيرباص استهدافها تسليم 700 طائرة خلال العام الحالي، في حين أنها وصلت إلى نحو نصف هذا الرقم خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام.

وبنهاية سبتمبر الماضي، وصل إجمالي عدد الطائرات التي سلمتها أيرباص لعملائها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي إلى 437 طائرة، ليظل أمامها أكثر من 250 طائرة تحتاج لتسليمها خلال 3 شهور للوصول إلى الرقم المستهدف للعام.

كانت أيرباص تستهدف في البداية تسليم 720 طائرة خلال العام الحالي، لكنها قلصت العدد إلى 700 طائرة في يوليو الماضي، في ظل معاناتها من نقص إمدادات المكونات، بما في ذلك المحركات.

وقال جولوم فوري، الرئيس التنفيذي لشركة أيرباص، الشهر الماضي، إن الشركة بدأت حل مشكلة نقص المحركات، حيث تراجع عدد الطائرات تامة الصنع التي تنقصها التوربينات إلى 10 طائرات فقط مقابل 26 طائرة خلال يوليو الماضي.

وأضاف في تصريحاته خلال الشهر الماضي "مازال هناك الكثير من العمل الذي يجب إنجازه" للوصول إلى تسليم 700 طائرة خلال العام الحالي.

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