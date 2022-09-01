طيارو لوفتهانزا يضربون عن العمل الجمعة

المصدر: د ب أ

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أكدت نقابة الطيارين الألمان "كوكبيت" أن طيارين من شركة لوفتهانزا الألمانية سينظمون إضرابا طوال يوم غد الجمعة.

وأعلن متحدث باسم النقابة في وقت متأخر من مساء الأربعاء أن مجلس الإدارة قرر هذه الخطوة بعد مفاوضات مكثفة مع الشركة وبناء على طلب لجنة المفاوضة الجماعية.

ويدور نزاع بشأن الأجور بين الطرفين حول زيادة رواتب طياري لوفتهانزا ولوفتهانزا كارجو للشحن والبالغ عددهم أكثر من خمسة آلاف طيار.

وتطالب النقابة بزيادة بنسبة 5ر5% في الأجور خلال العام الحالي بالإضافة إلى صرف تعويض تلقائي عن التضخم اعتبارا من عام 2023 وإدخال تعديلات على بنية لائحة الأجور.

وكانت النقابة أعلنت فسخ عقد الأجور السابق في نهاية يونيو الماضي.

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