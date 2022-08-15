مطار هيثرو يمدّد القيود على رحلات جويّة حتى نهاية الصيف

المصدر: د ب أ

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مدد مطار هيثرو لندن في بريطانيا القيود المفروضة على القدرات التشغيلية للمطار وعدد الرحلات حتى نهاية الصيف الحالي، في ظل استمرار معاناة المطار الرئيسي في بريطانيا من نقص العمالة في شركات الخدمات الأرضية.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن بيان لإدارة المطار القول إنه بعد التشاور مع شركات الطيران سيستمر الحد الأقصى لعدد الركاب الذين يغادرون المطار عند مستوى 100 ألف راكب يوميا حتى 29 أكتوبر المقبل.

وأضاف المطار أن هذا الإجراء سيضمن للركاب قدرا أكبر من المرونة والانتظار في الرحلات، مؤكدا تراجع عدد الرحلات التي يتم إلغاؤها في اللحظات الأخيرة وفترات انتظار الحقائب منذ بدء تطبيق القيود.

وأشار المطار إلى أنه قد يتم رفع أو تخفيف القيود على عدد الرحلات في وقت مبكر إذا زاد عدد العمال، في حين كان قد قال في وقت سابق إن هذه القيود قد تستمر حتى الصيف المقبل.

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