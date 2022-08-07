تايوان: استئناف الرحلات الجوية اليوم بعد تدريبات عسكرية صينية

المصدر: رويترز

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استأنفت تايوان اليوم الأحد الرحلات عبر مجالها الجوي بعد تدريبات عسكرية صينية في محيط الجزيرة.

وقالت وزارة النقل في تايوان إن الرحلات عبر مجالها الجوي استؤنفت تدريجيا ظهر اليوم الأحد (بالتوقيت المحلي)، إذ أن أغلب الإشعارات بشأن التدريبات العسكرية الصينية بالقرب من الجزيرة "لم تعد سارية".

واوضحت الوزارة في بيان إن تايوان ستواصل مع ذلك توجيه الطائرات والسفن بالابتعاد عن التدريبات العسكرية الصينية قبالة ساحلها الشرقي حتى الساعة العاشرة من صباح غد الاثنين بالتوقيت المحلي.

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