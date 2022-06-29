بسبب نقص أفراد الطواقم.. الخطوط الجوية السويسرية تلغي 676 رحلة حتى أكتوبر

المصدر: د ب أ

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أعلنت الخطوط الجوية السويسرية "سويس" اليوم الثلاثاء إلغاء نحو 2 % من رحلات الطيران بين شهري أغسطس وأكتوبر بسبب نقص أفراد الطواقم والطاقة الاستيعابية.

وتمثل نسبة الرحلات الملغاة 676 رحلة في تلك الفترة الزمنية، بحسب الشركة التابعة لشركة الخطوط الجوية الألمانية لوفتهانزا.

وأشارت الشركة إلى نقص في الأفراد وإضرابات في بعض المطارات وآثار جائحة كوفيد- 19 وأوجه قصور أخرى في الطاقة الاستيعابية باعتبارها وراء تقليص خدماتها.

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