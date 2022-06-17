تايلاند تخفف إجراءات مكافحة كورونا لجذب السياح

المصدر: د ب أ

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أعلنت الحكومة في تايلاند أنه اعتبارا من أول يوليو المقبل، سوف يتعين على السياح الوافدين للبلاد فحسب إظهار شهادة تطعيم أو مايفيد بنتيجة سلبية لاختبار الكشف عن كورونا، وذلك إضافة إلى قرار بإلغاء المطلب الخاص بارتداء الكمامات في الأماكن العامة.

ويتعين على الوافدين إلى تايلاند حاليا التسجيل المسبق عبر الإنترنت للحصول على جواز سفر صحي ودفع قيمة تأمين لتغطية تكاليف احتمال الإصابة بعدوي كورونا والعزل. وسوف يتم إلغاء هذه القواعد.

وتراجع عدد الإصابات بكورونا في البلاد على نحو مطرد خلال الأسابيع الأخيرة. واليوم الجمعة، أعلنت السلطات الصحية في تحديث للبيانات، حوالي 1900إصابة جديدة و19 حالة وفاة.

ومنذ تفشي الجائحة أوائل عام 2020، تم تسجيل 4 ملايين و 492 ألفا و913 حالة إصابة بكورونا في البلاد، وبلغ عدد الوفيات 30 ألفا و403 حالة منذ بدء الجائحة، من بينها ثمانية آلاف و705 حتى الآن هذا العام.

وتأمل البلاد في أن يؤدي رفع القيود إلى جذب السياح. وقال وزير السياحة فيفات راتشاكيتبراكارن إن تايلاند تأمل في استقبال ما لا يقل عن 7.5 مليون من المصطافين مع حلول نهاية العام.

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