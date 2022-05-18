قرب أهرامات الجيزة .. مصر تفتتح مطاراً دولياً جديداً

المصدر: رويترز

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أكد بيان لمجلس الوزراء اليوم الأربعاء أن مصر ستبدأ في تشغيل مطار سفنكس الدولي الجديد بالقرب من أهرامات الجيزة بحلول منتصف يوليو بهدف تخفيف الضغط على مطار القاهرة الرئيسي وتعزيز السياحة.

ويمثل افتتاح المطار القريب من المتحف المصري الكبير، وهو متحف جديد في الجيزة على مشارف القاهرة الكبرى، خطوة من خطوات تسهيل سبل الوصول إلى المواقع التاريخية والأثرية للزوار، مع روابط لمنتجعات البحر الأحمر الشهيرة مثل شرم الشيخ والغردقة.

وقفزت عائدات السياحة، وهي مصدر رئيسي للعملة الأجنبية لمصر، إلى ثلاثة مليارات دولار في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2021 ارتفاعا من 987 مليونا قبل عام مع تعافي حركة السفر والسياحة من تأثيرات قيود كوفيد-19.

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