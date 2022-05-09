دبي تعلن غداً أسماء الفائزين بجوائز الإعلام السياحي العربي

المصدر: د ب أ

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تشهد دبي غدا الثلاثاء إعلان أسماء الفائزين بجوائز الإعلام السياحي العربي لعام 2022، وهي أكبر جوائز عربية لتكريم الشخصيات والمؤسسات الحكومية والخاصة المتميزة في قطاعات التنشيط السياحي والفنادق والوجهات السياحية بالمنطقة العربية، إضافة إلى تكريم وسائل الإعلام الداعمة لخطط السياحة العربية.

وأعلن المركز العربي للإعلام السياحي، المنظم للجوائز، عن إقامة حفل ضخم للإعلان عن الفائزين بالجوائز، تحت رعاية إمارة الفجيرة، ضمن فعاليات سوق السفر العربي، المنعقد في دبي.

وقالت الدكتورة لمياء محمود رئيس لجنة تحكيم الجوائز، إن جوائز الإعلام السياحي العربي شهدت هذا العام إقبالا كبيرا من المرشحين، حيث تلقى المركز مئات الترشيحات للفوز بالجوائز في 28 فئة.

وأضافت: "انطلقت الجوائز في عام 2008 وتصل اليوم إلى دورتها الـ 14 وتأتي ضمن رسالة المركز العربي للإعلام السياحي لتكريم الأشخاص والهيئات السياحية والإعلامية، ضمن المنظومة الإعلامية السياحية المتكاملة التي تسعى للتميز والتنافس والإبداع والوصول إلى الأهداف الاستراتيجية لتحفيز المبدعين العرب في الإعلام السياحي العربي".

ومن أبرز المرشحين لجوائز هذا العام، شركة المطار للسياحة والفنادق بالسعودية في فئة رواد قطاع السياحة العربي لعام 2021.

من جانبه، قال الدكتور سعيد البطوطي نائب رئيس مجلس أمناء المركز والمستشار الاقتصادي في منظمة السياحة العالمية إن اختيار الفائزين يتم بناء على ما حققوه من إنجازات تسهم بقدر كبير في تنشيط السياحة العربية وخاصة في ظل هذه الظروف القاسية التي يمر بها القطاع، وسط تداعيات جائحة كورونا.

وتتضمن الجوائز فئات أفضل كاتب سياحي وأفضل صحيفة عربية تخصص ملحقا سياحيا وجائزة أفضل موقع إلكتروني سياحي عربي.

وتشمل الجوائز فئات شخصية العام السياحية وسفير السياحة العربية والشخصية الحكومية العربية الداعمة للسياحة، إلى جانب أفضل الوجهات السياحية العربية والمدينة العربية الأكثر نموا وشركة الطيران الداعمة للسياحة العربية والمعلم الأبرز على مستوى العالم العربي.

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