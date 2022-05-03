طيران الإمارات تعود إلى بالي بخمس رحلات أسبوعياً

المصدر: رويترز

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حطت رحلة طيران الإمارات في بالي إندونيسيا للمرة الأولى منذ تعليق الخدمة مطلع عام 2020 بفعل جائحة فيروس كورونا حيث يأتي استئناف الخدمة إلى بالي عقب تخفيف القيود على حركة السفر الدولي واستقبلت الطائرة عند وصولها إلى مطار دينباسار الدولي في الساعة 11:20 ليلا يوم 1 مايو الجاري بحضور مسؤولين من المطار.

وتغادر رحلة طيران الإمارات "ئي كيه 398" دبي في الساعة 9:10 صباحا وتصل إلى بالي في الساعة 9:29 مساءً. أما رحلة العودة "ئي كيه 399" فتقلع من بالي بعد منتصف الليل بخمس دقائق وتصل إلى دبي في الساعة 5 صباحا.

وتشغل الناقلة حاليا 5 رحلات في الأسبوع بين دبي وبالي وتعتزم توسيع نطاق عملياتها إلى الجزيرة السياحية بخدمة يومية اعتبارا من من 1 يوليو المقبل.

وتواصل طيران الإمارات الاستثمار لتعزيز راحة وسلامة عملائها على الأرض وفي الأجواء فيما تنفذ إجراءات شاملة لتزويد ركابها بأعلى معايير السلامة في كل خطوة من الرحلة.

ويمكن للعملاء المسافرين من دبي أيضا الاستفادة من المسار البيومتري بدون تلامس في مطار دبي الدولي للانتقال بسلاسة ويسر عبر المطار.

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