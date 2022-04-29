نيوزيلندا تفتح حدودها وتعيد التفكير في السياحة

المصدر: د ب أ

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تستعد نيوزيلندا لفتح حدودها بعد أكثر من عامين من إغلاقها، وقد لا يكون هناك وقت أفضل لزيارتها.

وبدأت شركات السياحة في إعادة توظيف المرشدين السياحيين وتنظيف متاجر التذكارات والاستعداد لاستقبال الزوار الدوليين بدءا من الثاني من مايو، طالما تمكنوا من إبراز دليل على تلقيهم لقاحاً مضاداً لكورونا وفحص سلبي قبل مغادرة بلادهم، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أمس.

لكن البلاد لا تتوقع عودة سريعة للوضع المعتاد الذي شهد ازدحام الأماكن ذات الشعبية بأفواج من الأجانب أدت إلى عمل البنية التحتية بكامل طاقتها.

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