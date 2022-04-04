روسيا ترفع قيود كورونا للرحلات الجوية مع 52 دولة

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن رئيس الحكومة الروسية، ميخائيل ميشوستين، عن رفع القيود المفروضة على الرحلات الجوية المنتظمة بسبب فيروس كورونا المستجد اعتبارا من 9 أبريل الجاري، مشيرا إلى استئناف الرحلات مع أكثر من 50 دولة صديقة.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن ميشوستين قوله خلال اجتماع لحزب روسيا الموحدة في موسكو: " في البداية سأقول بضع كلمات حول الوثيقة الموقعة اليوم والتي كنا ننتظرها بفارغ الصبر من قبل شركات الطيران".

وأضاف قائلا: "اعتبارًا من 9 أبريل سنرفع القيود المفروضة على الرحلات الجوية المتنظمة بسبب فيروس كورونا المستجد".

وأشار ميشوستين إلى أن معدل الإصابة آخذ بالانخفاض، ما يعني أن الوقت قد حان لتوسيع الوجهات المتاحة لشركات الطيران الروسية.

وقال: "نستأنف الآن الرحلات الجوية مع 52 دولة، بما في ذلك الأرجنتين والهند والصين وجنوب أفريقيا ودول صديقة أخرى".

وأوضح أن روسيا تستأنف الرحلات الجوية مع عدد من الدول العربية وهي السعودية ومصر والجزائر والبحرين والعراق ولبنان والأردن، بالإضافة إلى الكويت والمغرب وسلطنة عمان وتونس وسوريا.



تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز