عروض رمضان تنعش السياحة وترفع الإشغال الفندقي

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

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تستقبل فنادق الدولة شهر رمضان المبارك بباقة من العروض الحصرية والخصومات على الإقامة وأسعار الغرف وعروض قيمة مضافة للعائلات والأطفال والمجموعات، ما يدعم انتعاش السياحة الداخلية، ويرفع معدلات الإشغال، ويشجع الطلب في إطار السباق والتنافس بهدف الفوز بأكبر قدر ممكن من النزلاء، لا سيما بعد انحسار تداعيات الجائحة وتخفيف القيود على الحركة والفعاليات.

وقال مديرو فنادق استطلع «البيان الاقتصادي» آراءهم، إن عروض رمضان 2022 تأتي مع عودة الحياة إلى طبيعتها بعد انحسار الجائحة والسيطرة عليها، ما يعني تقديم مزيد من الحوافز للمواطنين والمقيمين، وهو ينعكس على مجمل الحركة السياحية، لا سيما على السياحة الداخلية التي تشكل المصدر الأول لنزلاء الفنادق، مشيرين إلى أن نسب الإشغال خلال الشهر الكريم سترتبط بالحوافز التي توفرها الفنادق في عروضها، متوقعين أن تزيد نسبة الإشغال خلال الموسم الحالي مقارنة بالمواسم الماضية.

وبحسب خبراء ومديرو فنادق تعد عطلة الربيع وحلول رمضان، فرصة مثالية للعائلات سواء من المواطنين أو المقيمين أو السياح، لا سيما مع اعتدال الطقس، الذي يشجع على تنشيط السياحة الداخلية واكتشاف وجهات جديدة في الدولة، موضحين أن طرح عروض رمضان لوجبات الإفطار والسحور، يزيد الإشغال ويهدي النزلاء أروع التجارب التي يمكن أن يحظى بتجربتها زوار الدولة وكذلك المواطنون والمقيمون.

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