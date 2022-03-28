عروض رمضان تشعل المنافسة بين الفنادق

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

ت + ت - الحجم الطبيعي

كثفت فنادق الدولة تحضيراتها لشهر رمضان المبارك، من خلال مجموعة واسعة من العروض الحصرية والخصومات على الإقامة وأسعار الغرف وعروض قيمة مضافة للعائلات والأطفال والمجموعات، الأمر الذي يأتي في إطار السباق والتنافس من أجل الاستحواذ على أكبر قدر ممكن من النزلاء، لا سيما بعد انحسار تداعيات الجائحة وتخفيف القيود المفروضة.

وقال مديرو فنادق استطلع «البيان الاقتصادي» آراءهم، إن عروض رمضان هذا العام تتزامن مع عودة الحياة إلى طبيعتها بعد انحسار الجائحة والسيطرة عليها، ما يعني تقديم مزيد من الحوافز للمواطنين والمقيمين، وهو ينعكس على مجمل الحركة السياحية، لا سيما على السياحة الداخلية التي تشكل المصدر الأول لنزلاء الفنادق، مشيرين إلى أن نسب الإشغال خلال الشهر الكريم سترتبط بالحوافز التي توفرها الفنادق في عروضها، متوقعين أن تزيد نسبة الإشغال خلال الموسم الحالي مقارنة بالمواسم الماضية.

فرصة مثالية

وقال شريف مدكور، مدير عام فندق ميديا روتانا دبي، إن عطلة الربيع وحلول شهر رمضان، يعد فرصة مثالية للعائلات سواء من المواطنين أو المقيمين أو السياح، لا سيما مع اعتدال الطقس، الذي يشجع على تنشيط السياحة الداخلية واكتشاف وجهات جديدة في الدولة.

وأضاف أن الفندق طرح عروضاً خاصة بشهر رمضان لوجبات الإفطار والسحور، بهدف زيادة الإقبال ورفع مستويات الإشغال، مشيراً إلى أن شهر رمضان في دولة الإمارات من أروع التجارب التي يمكن أن يحظى بتجربتها زوار الدولة من المواطنين والمقيمين فيها، لذا يحرص الفندق على إبراز ثقافة الإمارات وتقاليدها في مجال كرم الضيافة العربية الأصيلة وتعزيز عاداتها التراثية الراسخة، وبالتالي ستسهم هذه العروض في تنشيط القطاع السياحي.

أداء قوي

وقال مراد أحمد، المدير التنفيذي المساعد لمجموعة فنادق منتجع جيه ايه ذا ريزورت، إنه من المتوقع أن تشهد فنادقنا تحسناً كبيراً في مستويات الأعمال والإشغالات طوال شهر رمضان، لا سيما بعد الأداء القوي المحقق في معدلات الإشغال ومتوسط الإيرادات اليومية خلال الفترة الماضية مقارنة مع العام 2019، مضيفاً: "شهدنا نمواً إيجابياً خلال هذا العام إذ حققنا أرقاماً أفضل في يناير وفبراير أفضل من العامين السابقين.

وقال كمال الزياتي، المدير العام لفندق الراحة بيتش، نخطط للترحيب بشهر رمضان عن طريق تقديم عروض على المأكولات والغرف، بأسعار تنافسية كما سيحصل، الأشخاص الذين يقومون بالحجز في صورة مجموعات على خصم إضافي خاص، مضيفاً أنه مع الارتفاع الكبير في عدد السياح القادمين إلى الدولة من جميع أنحاء العالم نتيجة تخفيف قيود الجائحة نأمل ارتفاع نسبة الإشغال إلى 75% بحلول نهاية العام الحالي.

وتوقع حسام منصور، المدير العام لفندق فورم، ارتفاع معدل الإشغال الفندقي خلال رمضان مقارنةً بالعامين الماضيين، مشيراً إلى أن الفندق سيقدم الكثير من العروض في رمضان تشمل المأكولات والغرف، حيث صممنا باقة للإقامة الطويلة وهي صالحة من أبريل إلى أغسطس 2022 بسعر تنافسي مع عدد من المزايا إضافية.

تخفيف القيود

كما توقع إسماعيل إبراهيم، المدير العام لفندق رمادا داون تاون أبوظبي، ارتفاعاً كبيراً في معدلات الإشغالات خلال شهر رمضان القادم، والذي يتزامن مع تخفيف قيود وإجراءات الجائحة وانحسار تأثيراتها وتداعيتها، مشيراً إلى أن القطاع الفندقي في الدولة يعمل دائماً خلال تلك الفترة من كل عام على تعزيز إيراداته عبر تنويع المنتجات المقدمة خصوصاً في ما يتعلق بالمطاعم وأسعار الإقامة.

أحداث وفعاليات

وقال محسن الشيمي، مدير إدارة المبيعات الحكومية الإقليمي لفنادق سانت ريجيس أبوظبي، إن الفنادق ستشهد أداءً قوياً في رمضان القادم على عكس العامين الماضيين، لا سيما مع عودة الحياة لطبيعتها وعودة النشاط السياحي في الدولة وانعقاد العديد من الأحداث والفعاليات الكبرى.

أداء قياسي

وترى منى عوني، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسساتي في فنادق «أكور دبي»، أن شهر رمضان هذا العام سيكون مختلفاً عن الأعوام الماضية، حيث من المتوقع تحقيق أداء قياسي في قطاع الفنادق بعد عودة الحياة لطبيعتها، مشيرة إلى أن فندق أكور دبي يحقق إشغالات قياسية منذ بداية العام الجاري، ومن المتوقع أن تستمر الإشغالات على هذا المنوال خلال شهر رمضان وعيد الفطر.

إقبال كبير

وتوقع فولكر ماندلوسكي، المدير العام في فندق «جلف كورت- بيزنس باي» أن تشهد دولة الإمارات ودبي خصوصاً إقبالاً كبيراً للزوار من مختلف أنحاء العالم خلال شهر رمضان والعيد، لا سيما في ظل تخفيف قيود السفر وتسهيل دخول الزوار إلى الدولة، وهو ما نتوقع معه زيادة في نسبة الإشغالات بنحو 15% خلال الشهر الكريم.

السياحة الداخلية

وقال أحمد جمال، مدير المبيعات الحكومية في فندق «دوسيت ثاني» أبوظبي: إن كثافة العروض التي تطرحها الفنادق خلال شهر رمضان تسهم في تنشيط الإشغال من خلال استقطاب السياحة الداخلية التي تستحوذ على نصيب الأسد حالياً، فيما من المتوقع أيضاً أن نشهد جانباً كبيراً من السياحة الخارجية بعد تخفيف قيود السفر.

إشغالات مرتفعة

وتوقع تيمور إيلغاس، مدير عام فندق سنترو برشا دبي، معدلات إشغال مرتفعة خلال شهر رمضان المبارك في ظل تنافسية الأسعار، وذلك مع عودة الحياة إلى طبيعتها مع انحسار تداعيات الجائحة، مشيراً إلى وجود ارتفاع ملحوظ في الطلب على الفنادق من السوق المحلية والعالمية في ظل العروض الجاذبة، والتي ستتضمن في شهر رمضان وجبات الإفطار والسحور بأسعار تناسب الجميع.

تجربة رمضانية

وكشف فندق الريتز-كارلتون أبوظبي، جراند كانال، عن مجموعةٍ من التجارب والفعاليات الخاصة بشهر رمضان، تشمل وجبات الإفطار والسحور، إضافةً إلى الخيم الرمضانية التي توفّر تجربة أكثر خصوصية، إضافةً إلى المشهد المميز لجامع الشيخ زايد الكبير.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز