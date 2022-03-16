نيوزيلندا تعيد فتح حدودها أمام السائحين بدءاً من 12 أبريل

المصدر: د ب أ

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أعلنت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أردرن اليوم الأربعاء أنها ستعيد فتح حدود بلادها أمام السائحين بدءا من 12 أبريل المقبل.

وستُفتح الحدود أولا أمام السياح الأستراليين، قبل أن يتمكن القادمون من دول الإعفاء من التأشيرة، بما في ذلك ألمانيا والولايات المتحدة وبريطانيا، من الوصول اعتبارا من أول مايو.

وقالت أردرن: "نحن مستعدون للانتقال بأمان إلى فصل جديد من إدارتنا للجائحة".

وسيحتاج الزائرون إلى التطعيم ونتيجة سلبية لاختبار الكشف عن فيروس كورونا قبل المغادرة، ولن يحتاجوا إلى العزل عند الوصول، ولكن سيخضعان لاختبارين آخرين للكشف عن الإصابة بالفيروس خلال فترة وجودهم في نيوزيلندا.

ومن المرجح أن يتم تقديم انفتاح أوسع على بقية العالم اعتبارا من أكتوبر، ولكن لم يتم الإعلان عن ذلك بعد.

وكان لدى نيوزيلندا عدة خطط لإعادة فتح حدودها تأخرت أو تغيرت خلال الجائحة. وتم إغلاق حدود البلاد أمام جميع الزوار تقريبا منذ مارس 2020.

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