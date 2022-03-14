توقف السفر الجوي في تركيا لهذا السبب

المصدر: د ب أ

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أعلنت الخطوط الجوية التركية عن توقف السفر الجوي في تركيا.

وأدى هطول الثلوج الكثيفة إلى إلغاء العديد من الرحلات الجوية من وإلى اسطنبول خلال ما وصفه عمدة المدينة، أكرم إمام أوغلو، بـ«أكثر شهور مارس برودة في 30 عاماً».

وقال متحدث باسم شركة الخطوط الجوية التركية إنه تم إلغاء 279 رحلة.

وازدادت كثافة الثلوج المتساقطة على إسطنبول شمال غربي تركيا، بعد عاصفة ثلجية بدأت الخميس.

ووصلت العاصفة إلى إسطنبول الخميس، ومن المتوقع أن تغادرها بحلول الاثنين المقبل، وفق توقعات الأرصاد الجوية.

وهطلت الثلوج الكثيفة على معظم أنحاء تركيا خلال عطلة نهاية الأسبوع، ما تسبب في الانهيار الجزئي لحركة النقل العام في البلاد.

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