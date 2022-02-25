تونس تسمح للمؤسسات السياحية بالعمل بكامل طاقة استيعابها بداية مارس

المصدر: د ب أ

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أعلنت وزارة السياحة التونسية اليوم الجمعة السماح للمؤسسات السياحية بالعمل بكامل طاقة استيعابها من طاقة استيعابها في الفضاءات المفتوحة بداء من أول مارس.

ويأتي قرار الوزارة مع تحسن الوضع الوبائي في البلاد وتقلص أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد، وفق ما أفادت به في بيان لها.

ويمكن للمؤسسات السياحية استخدام 75 % من طاقة استيعابها في الفضاءات المغلقة، وترفع هذه النسبة الى 100 % مع بداية أبريل المقبل.

وتأمل المؤسسات السياحية في تعافي سريع قبل الموسم الصيفي الذي يمثل ذروة النشاط السياحي، بعد أشهر من الركود بسبب وباء كورونا الذي تسبب في انهيار الإيرادات وأعداد الوافدين الى نحو 70 % في آخر موسمين.

وأعلنت الوزارة في وقت سابق عن عودة أولى الرحلات البحرية السياحية الى تونس يوم 23 مارس المقبل بينما توقعت قدوم 38 رحلة على امتداد عام 2022 في حال تحسنت الأوضاع الصحية المرتبطة بوباء كورونا عالميا وعدم تصنيف تونس ضمن القائمة الحمراء.

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