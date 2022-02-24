شركة طيران لوفتهانزا لا ترى سبباً لإلغاء الرحلات إلى موسكو

المصدر: رويترز

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أكدت شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا أنها ألغت كل رحلاتها إلى أوكرانيا حتى 26 مارس، لكنها لا ترى سببا لوقف الرحلات إلى العاصمة الروسية موسكو.

وقال متحدث باسم لوفتهانزا إن تفادي المجال الجوي لأوكرانيا قد يزيد زمن الرحلة إلى موسكو.

وأغلقت أوكرانيا مجالها الجوي أمام الرحلات المدنية اليوم الخميس بعد أن شنت روسيا غزوا بريا وبحريا وجويا لجارتها في حين حذرت هيئة تنظيم الطيران في أوروبا من مخاطر على الطيران في المناطق الحدودية.

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