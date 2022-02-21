بعد عامين من الإغلاق.. أستراليا تفتح حدودها أمام السائحين

المصدر: د ب أ

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بدأت أستراليا، اليوم، فتح حدودها الدولية أمام السائحين الأجانب ممن تلقوا التطعيم ضد فيروس كورونا (كوفيد 19)، بعد عامين من إغلاقها.

ويستطيع أي سائح أجنبي أو أي شخص يحمل تأشيرة دخول السفر إلى أستراليا بدءا من اليوم شريطة تلقي جرعتي اللقاح.

وكانت أستراليا أغلقت حدودها في مارس 2020 أمام جميع الوافدين إلى أراضيها من الخارج، عدا مواطنيها العائدين ومن يحملون إقامات دائمة، مع بعض الاستثناءات.

وأعلنت أستراليا، في 22 نوفمبر الماضي، قراراً بإعادة الفتح للسماح للطلاب الأجانب، والعمال المهرة من حملة التأشيرات بدخول البلاد بداية من مطلع ديسمبر 2021، ولكنها سرعان ما تراجعت عن القرار خشية تفشي المتحور أوميكرون من فيروس كورونا.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون للصحفيين، في مطار ملبورن الدولي، أمس: «انتهى الانتظار، هناك أكثر من 1.2 مليون شخص في أنحاء العالم يحملون تأشيرات دخول (لأستراليا)، ولا يستطيعون المجيء. وخلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة، ستستقبل أستراليا 56 رحلة جوية، وسيزداد العدد».

ودعا موريسون السائحين من جميع أنحاء العالم إلى المجيء لبلاده، ليشهدوا «واحدة من أعظم التجارب» التي يمكنهم تخيلها.

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