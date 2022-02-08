السياحة والضيافة والعقارات تقود الانتعاش الاقتصادي القوي في دبي

المصدر: دبي - بشار باغ وسيد صالح

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أظهرت مؤشرات محلية ودولية تصاعداً في انتعاش القطاعات الحيوية في دبي، وخصوصاً في قطاعات السياحة والضيافة والعقارات والخدمات اللوجستية، والتي باتت تقود الانتعاش الاقتصادي القوي في الإمارة.

وقد انعكس الأداء القوي للقطاع السياحي على أداء قطاع الضيافة، حيث حلت دبي إلى جانب مدينة ميامي الأمريكية في صدارة الأسواق العالمية في الأرباح التي حققتها الفنادق خلال العام 2021، بحسب بيانات مؤسسة «إس تي أر» العالمية المتخصصة بالأبحاث الفندقية. وأشارت «اس تي ار» إلى أن متوسط الربح التشغيلي لكل غرفة متاحة في دبي بلغ 89.68 دولاراً أي ما يمثل 95% من المتوسط المحقق في عام 2019، موضحة أن هذه النتائج تحققت بفضل استضافة الإمارة لفعاليات «إكسبو 2020 دبي».

وواصل القطاع العقاري في دبي نموه المستمر، في الوقت الذي واصلت فيه الأسعار تحسنها وخاصة ضمن فئة العقارات الفاخرة والمتوسطة، وهو ما انعكس في أحجام الصفقات العقارية اليومية، حيث تجاوزت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك، أمس، 1.5 مليار درهم مع تسجيل 412 مبايعة بقيمة 1.1 مليار درهم، كما سجلت الرهون قيمة قدرها 350.75 مليون درهم والهبات قيمة قدرها 79.67 مليون درهم.

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