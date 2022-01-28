الفلبين تسمح للسياح الملقحين من 157 دولة بدخول البلاد

المصدر: د ب أ

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تعتزم الفلبين إلغاء حظر على السفر استمر عامين، وفتح حدودها للسياح الأجانب الملقحين الوافدين من أكثر من 150 دولة اعتبارا من الشهر القادم، بحسب ما ذكره متحدث باسم الحكومة اليوم الجمعة.

وقال المتحدث كارلو نوجراليس في بيان متلفز إن الحكومة ستلغي أيضا الحجر الصحي الإلزامي في منشآت تابعة لها، فيما يتعلق بالسياح الأجانب الذين تلقوا جرعتين من لقاح مضاد لكوفيد- 19 ، وذلك اعتبارا من الأول من شباط/ فبراير.

وذكر نوجراليس: "اعتبارا من 10 شباط/ فبراير، سنوافق على السماح بدخول الأجانب الذين تلقوا التطعيم الكامل، بموجب القرار التنفيذي 408، إلى الفلبين لأغراض التجارة والسياحة".

وستسمح الفلبين بدخول مواطني 157 دولة إلى أراضيها، دون تأشيرة، بما يشمل جميع الدول الأوروبية، وذلك بموجب القرار التنفيذي الساري منذ 1960.

وأوضح نوجراليس أن السياح الأجانب يجب أن يقدموا نتيجة سلبية لفحص تفاعل البوليمراز المتسلسل (بي سي آر) لم يمر عليها 48 ساعة قبل المغادرة، وشهادات تطعيم دولية ضد كوفيد- 19 ليتمكنوا من دخول الفلبين.

وأضاف: "السياحة ستتعافى وستتمكن من الإسهام بصورة كبيرة في سُبل الكسب، والنمو الاقتصادي للبلاد".

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