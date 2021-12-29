الناقلات الوطنية تُحلق إلى 436 وجهة بنهاية 2021

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

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واصلت الناقلات الوطنية التحليق في الآفاق خلال عام 2021، لتقدم نموذجاً عالمياً يحتذى في التعامل مع التحديات التي فرضتها جائحة «كوفيد 19» وتجاوزها متفوقة على العديد من شركات الطيران العالمية والإقليمية من حيث عدد الوجهات والأداء التشغيلي والخدمات المقدمة للمسافرين، فيما من المتوقع أن تواصل مسيرة النمو المحقق مستفيدة من قاعدة عريضة من الخبرات والإنجازات التي نجحت في تحويل التحديات إلى فرص.

ووفق رصد «البيان»، واصلت الناقلات الوطنية الست في توسيع محطات الركاب مع زيادة الوجهات أمام المسافرين منذ العودة التدريجية لحركة الطيران، حيث تسيّر رحلاتها إلى أكثر من 436 وجهة حول العالم مع نهاية العام الجاري، تشمل أكثر من 120 وجهة لشركة «طيران الإمارات» و64 وجهة لـ«الاتحاد للطيران»، و118 وجهة لـ«فلاي دبي»، وأكثر من 100 وجهة لـ«العربية للطيران» تشمل «العربية للطيران أبوظبي»، فيما تضم محفظة «ويز إير أبوظبي» من وجهات السفر نحو 34 وجهة.

وتكيفت الناقلات الوطنية سريعاً مع التحديات غير المسبوقة، التي فرضتها جائحة «كوفيد 19» عالمياً، مما خفف من حدة الأزمة وسرعة الدخول في مرحلة التعافي وذلك بعدما تعاملت باحترافية عالية ومرونة كبيرة مع استمرارها في زيادة الخيارات أمام المسافرين وتوسيع شبكة وجهاتها مع دول ومدن العالم، وتسجيل حركة سفر نشطة منذ انطلاق «إكسبو 2020 دبي» في أكتوبر الماضي، إضافة إلى توافد السياح الدوليين من العديد من الأسواق الدولية لقضاء موسم العطلات.

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