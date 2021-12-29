الناقلات الوطنية تُحلّق إلى 436 وجهة بنهاية 2021

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

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واصلت الناقلات الوطنية التحليق في الآفاق خلال 2021، متفوقة على العديد من شركات الطيران العالمية من حيث عدد الوجهات والأداء التشغيلي والخدمات المقدمة للمسافرين، كما يتوقع لها أن تحلّق إلى آفاق جديدة من النمو في الفترة المقبلة، مستفيدة من قاعدة عريضة من الخبرات والإنجازات التي حولت التحديات إلى فرص.

ووفق رصد «البيان الاقتصادي»، واصلت الناقلات الوطنية الست توسيع شبكة الوجهات أمام المسافرين منذ العودة التدريجية لحركة الطيران، وباتت تسيّر رحلاتها إلى أكثر من 436 وجهة حول العالم مع نهاية العام الجاري، تشمل أكثر من 120 وجهة لطيران الإمارات و118 وجهة لـ«فلاي دبي»، وأكثر من 100 وجهة لـ«العربية للطيران» تشمل «العربية للطيران أبوظبي»، و64 وجهة لـ«الاتحاد للطيران»، فيما تضم محفظة «ويز إير أبوظبي» نحو 34 وجهة.

تجاوز تحديات الجائحة

وقدمت الناقلات الوطنية نموذجاً عالمياً يحتذى به في التعامل مع التحديات التي فرضتها جائحة «كوفيد 19». وتكيفت هذه الناقلات سريعاً مع التحديات غير المسبوقة، التي فرضتها الجائحة عالمياً، بعدما تعاملت باحترافية عالية ومرونة كبيرة لزيادة الخيارات أمام المسافرين وتوسيع شبكة وجهاتها حول العالم. وسجلت هذه الناقلات حركة سفر نشطة منذ انطلاق «إكسبو دبي» في أكتوبر، إلى جانب توافد السياح من العديد من الأسواق الدولية لقضاء موسم العطلات.

طيران الإمارات

تصدرت «طيران الإمارات» الصناعة خلال الجائحة عبر العديد من المبادرات لطمأنة العملاء واستعادة ثقتهم بالسفر، حيث كانت أول من قدّم تغطية طبية مجانية لمسافريها ضد «كوفيد 19»، وحرصت على رد أموال العملاء سريعاً، وانتهجت سياسات سخية لإعادة الحجز، وساعدت أعضاء برنامج الولاء على الاحتفاظ بحالة الفئة والأميال.

كما التزمت ببروتوكولات النظافة، وأطلقت العديد من المبادرات لتعزيز الصحة والسلامة، وتسهيل رحلة العملاء، وكانت أول ناقلة تنضم إلى مبادرة جواز سفر «أياتا» عبر شبكتها العالمية، وسرّعت تطبيق التقنية البيومترية المتقدمة في مركزها بدبي لإنجاز إجراءات السفر وتجربة المطار من دون تلامس.

وتواصل «طيران الإمارات» جذب العملاء بفضل جودة خدماتها وتميّز منتجاتها وتوفيرها تجارب وقيمة ممتازة في جميع درجات السفر. حيث أعلنت الشهر الماضي، عن استثمار كبير في برنامج تحديث يتضمن تجهيز 105 من طائراتها الحديثة ذات الجسم العريض بمنتج الدرجة السياحية الممتازة، الذي لقي ترحيباً واسعاً من العملاء منذ طرحته الناقلة لأول مرة في يناير 2021.

ويتمتع عملاء طيران الإمارات ببعض من أفضل الامتيازات على ارتفاع 40 ألف قدم، من أول أجنحة خاصة مغلقة بالكامل في الدرجة الأولى، إلى حمام الشاور سبا والصالون الجوي، كما يوفر نظام طيران الإمارات الفريد للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي (أيس) للعملاء في جميع الدرجات خيارات لا تضاهى من المحتوى حسب الطلب عبر أكثر من 4500 قناة. وتلبي قوائم الطعام على طائرات الإمارات الحائزة جوائز مختلف أذواق العملاء الذين يسافرون من وإلى أكثر من 120 مدينة في القارات الست عبر دبي.

فلاي دبي

تمتلك «فلاي دبي» شبكة من 118 وجهة في 50 دولة، تغطي دول مجلس التعاون والشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وأفريقيا وآسيا الوسطى والقوقاز ووسط وجنوب شرق أوروبا. واستطاعت الناقلة افتتاح أكثر من 70 وجهة جديدة لم يكن لها سابقاً خطوط جوية مباشرة مع دبي أو لم تكن مخدومة من قبل شركة طيران وطنية إماراتية. وهي تمتلك أسطولاً يتألف من 55 طائرة من طراز بوينغ 737. واستأنفت الشركة أخيراً رحلاتها إلى نابولي وبراغ وزغرب وهرجيسا، كما أطلقت رحلات إلى كل من أنقرة وبودابست وليوبليانا وسالزبورغ وصحار ووارسو.

الاتحاد للطيران

تعاملت «الاتحاد للطيران» بمرونة خلال العام الجاري عبر زيادة وتيرة الرحلات بشكل تدريجي لتصل إلى نحو 64 وجهة حالياً في شبه القارة الهندية وآسيا وأستراليا وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا الشمالية. وأطلقت الناقلة منذ بداية الجائحة، برنامج الصحة والسلامة، الرائد على مستوى القطاع. ووفرت أيضاً تأميناً صحياً ضد «كوفيد 19» مع كل تذكرة سفر يتم حجزها.

وتشمل الرحلات بشبه القارة الهندية 14 وجهة منها أحمد آباد ودكا وكوتشي ونيودلهي وحيدر آباد وبنغالور وإسلام آباد وكراتشي ومومباي، 11 وجهة في آسيا وأستراليا، 18 وجهة في أوروبا، و17 وجهة في الشرق الأوسط وأفريقيا و4 وجهات في أمريكا الشمالية.

العربية للطيران

تسيّر مجموعة «العربية للطيران» رحلاتها إلى أكثر من 100 وجهة حول العالم بما فيها وجهات «العربية للطيران أبوظبي»، لتعزز بذلك دورها كأكبر شركة طيران اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بعدما أعادت صياغة مفهوم السفر الجوي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال تقديم نموذج الطيران الاقتصادي الناجح للمنطقة.

ويز إير أبوظبي

ارتفع عدد وجهات «ويز إير أبوظبي» إلى 34 وجهة بنهاية العام الجاري بعدما أضافت أخيراً كراسنودار الروسية، لتكون الوجهة الثانية للشركة إلى جانب موسكو من أبوظبي. ويتوقع إضافة المزيد من الوجهات ومن بينها الإسكندرية، وألماتي، وأثينا، وباكو، وبلغراد، وكوتايسي، وكييف، والمنامة، وموسكو، ومسقط، وأوديسا، وسراييفو، وسوهاج، وتيرانا، ويريفان. ويضم الأسطول 4 طائرات إيرباص A321neo.

السعة المقعدية

بحسب بيانات مؤسسة «أو إيه جي» العالمية، الصادرة أخيراً، وصل حجم السعة المقعدية للرحلات الدولية المجدولة في مطارات الدولة خلال الأسبوع الثالث من ديسمبر إلى 1.13 مليون مقعد بنمو 1.5% مقارنة مع الأسبوع الماضي، لتشكل 30.6% من إجمالي السعة المقعدية للرحلات المجدولة في الشرق الأوسط والتي بلغت 3.68 ملايين مقعد.

وارتفع متوسط الحركة الجوية في الدولة من 1238 حركة في نهاية العام الماضي إلى 1538 حركة حتى سبتمبر بزيادة قدرها 24.5%، وفق بيانات الهيئة العامة للطيران المدني.

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