"مصر للطيران" تستأنف الرحلات بين القاهرة وجوهانسبرج

المصدر: د ب أ

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أعلنت شركة "مصر للطيران" اليوم الخميس عزمها استئناف تشغيل رحلة واحدة أسبوعيا بين القاهرة وجوهانسبرج.

وذكرت، عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك، أن الرحلة ستكون في الخميس من كل أسبوع اعتبارا من 16 ديسمبر الجاري، على أن تقلع من القاهرة في الحادية عشرة ليلا.

وأكدت على تطبيق الإجراءات الوقائية المعلنة من قبل وزارة الصحة المصرية للركاب القادمين إلى مصر.

وكانت مصر قررت في 26 نوفمبر الماضي إيقاف الطيران المباشر من وإلى جنوب إفريقيا على خلفية الكشف عن ظهور المتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا.

إلا أن الدراسات الأولية أظهرت فاعلية للقاحات الموجودة في مواجهة المتحور الجديد.

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