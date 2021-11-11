حركة السفر الجوّي بأوروبا تعود إلى 80% من مستويات ما قبل الجائحة

المصدر: د ب أ

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أعلنت وكالة المراقبة الجوية الأوروبية اليوم الخميس أن حركة السفر الجوي في أوروبا خلال الأيام السبعة الماضية، وصلت إلى حوالي 80% من مستويات 2019 قبل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، والتي أدت إلى ما يشبه الشلل لحركة الطيران في العالم.

وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن حركة السفر منذ أسبوعين كانت أقل من مستويات ما قبل الجائحة بنسبة 23%.

في الوقت نفسه، أظهرت البيانات التي نشرتها وكالة المراقبة الجوية الأوروبية على موقعها الإلكتروني، أن النسبة بلغت في أواخر أكتوبر الماضي 81% من مستوى حركة السفر في 2019.

وسجلت حركة الطيران في أوروبا أمس 20966 رحلة طيران بانخفاض قدره 1500 رحلة طريقة خلال أسبوعين.

يأتي ذلك فيما شهد مطار فرانكفورت غرب ألمانيا رقما قياسيا في عدد المسافرين في أكتوبر الماضي، ليكون بذلك هو الشهر الأقوى منذ أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت شركة "فرابورت" المسؤولة عن تشغيل المطار اليوم الخميس أن المطار الذي يعد أكبر مطارات ألمانيا وأحد أكبر مطارات أوروبا تعامل الشهر الماضي مع نحو 4ر3 مليون مسافر، وزاد عدد المسافرين بذلك بنحو 30 ألف مسافر عمّا تم رصده في موسم الذروة بفصل الصيف في أغسطس الماضي.

ولكن على الرغم من ذلك يظل هذا العدد أقل مما كان عليه في أكتوبر عام 2019 بنسبة 2ر47%، أي قبل بدء أزمة كورونا، بحسب الشركة.

وبعد فتح الولايات المتحدة الباب للمسافرين من أوروبا قبل أيام قليلة، أعلن شتفان شولته رئيس شركة "فرابورت" أنه يتوقع أن يبلغ عدد المسافرين بمطار فرانكفورت 25 مليون مسافر هذا العام.



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